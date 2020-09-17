Представители Министерства юстиции и TƏBİB посетили Тофига Ягублу, который проходит лечение в "City Hospital".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, советник председателя правления TƏBİB Шахрияр Фатуллаев сообщил, что состояние пациента оценивается как удовлетворительное:

"Как врачи, мы рекомендовали немедленно прекратить голодовку. В противном случае, если голодовка продолжится, метаболические процессы, протекающие в его организме, могут еще более ускориться. А в нынешней ситуации угрозы для жизни нет. В целом, состояние Т.Ягублу оценивается как тяжело-удовлетворительное".

Начальник Главного медицинского управления Министерства юстиции Рафаэль Мехтиев также отметил, что приняты все необходимые меры: "В больнице созданы условия. Хотя он не принимает пищу, ему парентерально вводятся необходимые растворы. Сегодня для него нет жизненной опасности. Но каждый из нас настоятельно рекомендовал ему прекратить голодовку".

"Тофиг Ягублу уже 16 дней объявил голодовку. Мы неоднократно предлагали ему прекратить акцию", - сказал врач Адиль Гейбулла, говоря о состоянии Т.Ягублу.

"Я на фоне доверия между мной и Т.Ягублу, попросил его согласиться на инфузионные вливания, чтобы избежать осложнений, на что он дал согласие. Сегодня на месте ознакомились с ситуацией и представители TƏBİB. Все обследования по поддержанию состояния продолжаются. Тофиг Ягублу также продолжает прием воды. Ему относительно питания никаких требований не предъявляется, в составе препаратов также отсутствуют какие-либо пищевые добавки. Также отмечу, что семья Т.Ягублу ежедневно информируется о его состоянии", - добавил А. Гейбулла.