Президент Ильхам Алиев поздравил главу Непала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу направил поздравительное письмо Президенту Федеративной Демократической Республики Непал Бидхье Деви Бхандари.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Федеративной Демократической Республики Непал - Дня Конституции.

Существуют хорошие возможности для развития двусторонних отношений между нашими странами, связей в рамках международных институтов, в частности, Движения неприсоединения.

В этот радостный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу постоянного благосостояния и спокойствия", - говорится в поздравительном письме.