Президент Ильхам Алиев: Сегодня право голоса в Армении принадлежит Соросу

Сегодня право голоса в Армении принадлежит Соросу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

"Лакействовать перед тем или иным, как говорится, никого не украшает. Независимость в Армении носит формальный характер. Что это за независимая страна, которая не может сама принимать решения? Что это за независимая страна, если ею управляет Сорос? Пашинян - продукт режима Сороса. Сегодня право голоса в Армении принадлежит Соросу. Посмотрите на биографию членов властной команды Пашиняна. Все они - выходцы либо из организации Сороса, либо Transpаrensy, либо других правозащитных организаций. Они закрывают глаза на произошедшие сегодня в Армении деспотичные действия", - сказал глава государства.

Один из журналистов в Армении объявил голодовку и умер в тюрьме, ни одна организация не подняла вопрос, напомнил он. "В настоящее время в Армении два президента привлечены к ответственности, возбуждено уголовное дело. Два бывших президента, исключительно из-за их политической деятельности. Это знают все, но закрывают глаза. Лидер основной оппозиционной партии лишен депутатской неприкосновенности, но никто на это не реагирует. Почему Совет Европы молчит? Почему молчат докладчики по Армении? Почему молчат Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International? Из-за Сороса. Сорос - глава Армении, Сорос - спонсор этих "правозащитных организаций". У них один спонсор", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.