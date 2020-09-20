Президент Ильхам Алиев: Азербайджан увеличит поставки газа в Турцию

Азербайджан увеличит поставки газа в Турцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

"В настоящее время на месторождениях "Азери", "Чираг", "Гюнешли" действуют более 120 скважин, в то же время эти месторождения обладают богатейшими запасами газа. Его условно называют "глубоким газом", и сейчас Государственная нефтяная компания вместе с партнерами ведет соответствующие работы по разработке "глубокого газа". Реализуется проект "Шахдениз-2". С каждым годом увеличивается объем газа, поставляемого в Турцию по трубопроводу ТАNАР", - заявил глава государства.

Если год назад азербайджанский газ находился на турецком рынке на 4-м, 5-м месте, то в настоящее время мы занимаем первое место, что очень важно и для нас, и для Турции, потому что газ обеспечивает энергетическую безопасность любой страны, добавил он.

"Сегодня газ поступает в Турцию из братской страны, и будут предприняты дополнительные шаги по увеличению его объема. Газ, добываемый по второй фазе разработки месторождения "Абшерон", также будет поставляться по трубопроводу ТАNАР в Турцию, может поставляться и на другие рынки", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.