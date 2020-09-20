Президент Ильхам Алиев: Армения является угрозой для региональной стабильности

Как мы уже сообщали, 19 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

После церемонии глава государства дал интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию некоторые моменты из интервью Президента Ильхама Алиева:

"Армения выдвинула территориальные притязания против Турции. Это нашло отражение, закреплено в их конституции. Сегодня Армения пытается "оживить" Севрский договор".

"Как живущая в нищете маленькая страна, построившая государство не на своих землях, может выдвигать притязания против такой страны, как Турция, как может ее обвинять? Посмотри хотя бы на свой потенциал и на потенциал Турции".

"Наши тесные связи с Турцией и впредь будут развиваться, как сказал великий лидер Гейдар Алиев, на основе принципа "Одна нация, два государства": "Мы вместе во всех вопросах, рядом друг с другом в каждом вопросе".