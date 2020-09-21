Политический некролог для Никола Пашиняна

Это был политический некролог для премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он обречен и будет отправлен на свалку истории точно так же, как третий президент Армении Серж Саргсян. И произойдет это по одной и той же причине - азербайджанская армия нанесет разгромное поражение армянским оккупационным войскам, на сей раз окончательно освободив все наши земли.

Говорю это с полнейшей уверенностью потому, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев давно и обоснованно заслужил в мире славу яркого политического деятеля, способного отвечать за каждое сказанное слово. Глава нашего государства детально поведал о причинах, делающих неизбежным возобновление боевых действий. Совершенно очевидно, что альтернативой войне являются мирные переговоры. Но, они должны быть предметными, конкретными. Их конечной целью должно быть восстановление территориальной целостности Азербайджана, возвращение на свою землю всех азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, с последующим определением статуса Нагорного Карабаха в составе нашей страны.

Это не только позиция официального Баку, такова суть документов, лежащих на столе переговоров. Но, нынешнее руководство Армении, вначале жалостливо выпрашивая время на стабилизацию внутриполитической ситуации после так называемой "революции" в этой стране, позже перешло к озвучиванию провокационных заявлений, каждое из которых приближало начало новой большой войны.

И июльская военная провокация в Товузском направлении, вину за которую на официальный Ереван открыто возложил даже глава МИД России Сергей Лавров, стала логическим итогом политики действующей армянской власти. В Ереване ответили подлостью на политическое благородство Азербайджана. Там попросту не поняли, что благородство - качество сильного, уверенного в себе государства. Да, Азербайджан имеет экономическое, военное, численное преимущество над страной-оккупантом, на нашей стороне международное право, доказательством чему является факт непризнания до сих пор ни одним государством мира марионеточной так называемой "НКР".

Кроме того, непреодолима интеллектуальная пропасть между прекрасным оратором, полемистом Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, одинаково блестяще излагающем свои мысли на азербайджанском, русском и английском языках, и некогда посредственным журналистом со скандальной репутацией, а потом и предводителем толпы, уставшей от диктатуры Саргсяна, но не понимавшей, что получит правление мелких лавочников, Николом Пашиняном. Слушать русскую и английскую речь которого без смеха просто невозможно.

Собственно, полемическая экзекуция Пашиняна со стороны Президента Ильхама Алиева произошла на глазах всего мира, в ходе состоявшихся в феврале этого года дебатов под названием "Новые тенденции в нагорно-карабахском конфликте", которые имели место в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Даже в Армении признали,что Пашинян смотрелся лилипутом на фоне Президента Ильхама Алиева.

И вот эта посредственность, этот лузер, чье возвышение в Армении говорит всего лишь о глубочайшем политическом, интеллектуальном и морально-нравственном кризисе в самом отсталом государстве Южного Кавказа, пытается ставить Азербайджану условия! Он несет очевидную провокационную ахинею, делая ставку на террор и завозя на оккупированные территории Азербайджана террористов из стран Ближнего Востока. Он умудрился вовлечь во всю эту авантюру свою супругу Анну Акопян, которая явно переигрывает в ролевые игры, представая то в облике "голубки мира", то в облике потенциального убийцы азербайджанцев, на которых она уже навела автомат и против которых она уже начала формировать женский батальон.

Вся эта клоунада, ведущая регион к большой войне, происходит на фоне полнейшего провала армянской власти по всем направлениям - экономическому, внутриполитическому, внешнеполитическому, демографическому, в условиях невиданного краха в борьбе с коронавирусом, когда Армения занимает позорное первое место в регионе как по числу заболевших короновирусом, так и по числу погибших от него. Безусловно, только в провокациях, приближающих большую войну, Пашинян видит способ сохранения власти.

Его расчет состоит в том, что такая угроза отвлечет армянское общество от огромного клубка неразрешимых проблем. Он наивно полагает, что терпение Азербайджана безгранично и что зарубежные патроны Армении не позволят нашей стране воспользоваться правом на восстановление своей территориальной целостности. И это роковая ошибка Никола Пашиняна. Азербайджан уже не остановит ничто, наша армия выполнит все поставленные перед ней задачи, деоккупация всех наших земель состоится. Причем, в самое ближайшее время. И только тогда, потеряв власть, и превратившись в самого ненавидимого в своей стране человека, виновного в отправке на верную смерть сотен и тысяч армян, Никол Пашинян вспомнит о дне, когда был зачитан его политический некролог.

Но будет уже поздно...

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана