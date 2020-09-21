https://news.day.az/politics/1272574.html В Милли Меджлисе будут действовать волонтеры депутатов
В Милли Меджлисе будут действовать волонтеры депутатов
У азербайджанских депутатов будет команда волонтеров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с этим, в рамках осенней сессии парламентского комитета молодежи и спорта включен проект "Волонтеры депутатов".
Так, каждый член комитета выберет и представит своего волонтера, таким образом будут созданы парламентские волонтеры. Будут избраны 10 волонтеров, которые будут действовать при парламенте. В их функции входят встречи с членами семей шехидов и участниками войны на той территории, от которой избран депутат - член комитета.
Кроме того, в план работы комитета включены общественные слушания, посвященные 2 февралю - Дню молодежи.
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