В Милли Меджлисе будут действовать волонтеры депутатов

У азербайджанских депутатов будет команда волонтеров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим, в рамках осенней сессии парламентского комитета молодежи и спорта включен проект "Волонтеры депутатов".

Так, каждый член комитета выберет и представит своего волонтера, таким образом будут созданы парламентские волонтеры. Будут избраны 10 волонтеров, которые будут действовать при парламенте. В их функции входят встречи с членами семей шехидов и участниками войны на той территории, от которой избран депутат - член комитета.

Кроме того, в план работы комитета включены общественные слушания, посвященные 2 февралю - Дню молодежи.