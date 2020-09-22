Президент Ильхам Алиев абсолютно прав, заявляя что Армения готовится к новой агрессии против Азербайджана

Выбор Ереваном варианта эскалации событий совершенно очевиден.

Об этом сказал Day.Az российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя наблюдающуюся в последние дни серьезную эскалацию напряженности на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы и заявления, сделанные в этой связи Президентом Ильхамом Алиевым на заседании в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН, посвященном юбилею Организации.

Президент Азербайджана подчеркнул, что агрессивная риторика и провокации демонстрируют, что Армения готовится к новой агрессии против Азербайджана. Глава государства призвал ООН и международное сообщество к сдерживанию армянской агрессии и возложил всю ответственность за провокации и эскалацию напряженности на военно-политическое руководство Армении.

По словам Коротченко, к сожалению, армянская сторона продолжает свои провокации, не желая мирного и справедливого урегулирования карабахского конфликта на основании известных резолюций Совета безопасности ООН.

"Эти резолюции требуют безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий. К сожалению, Армения все еще продолжает игнорировать эти резолюции, отдавая предпочтение агрессивной риторике и провокациям. Думаю, Президент Азербайджана прав, говоря, что Армения готовится к новой агрессии. Происходящее - это следствие нежелания правительства Пашиняна искать пути к миру и продолжение армянскими властями политики провокаций и эскалации конфликта. Эта ситуация может привести к чему угодно, в том числе к возобновлению полномасштабных боевых действий", - сказал военный эксперт.

Что касается позиции России, то, по словам Игоря Коротченко, Россия выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, налаживание отношений Азербайджана и Армении дипломатическими средствами, к чему и будет призывать стороны.

Напомним, что 20 сентября около 17:00 армянские подразделения открыли огонь из огнестрельного оружия по боевому посту, расположенному на территории села Агдам Товузского района, в результате чего солдат Гурбан Гурбанов получил осколочное несквозное ранение в правое плечо. 21 сентября в 09:20 в результате очередной провокации противника на государственной границе погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии младший чавуш Эльшан Мамедов.

Лейла Таривердиева