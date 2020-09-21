https://news.day.az/politics/1272701.html Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в России - ФОТО
Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в России - ФОТО
Сегодня делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Россию, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис.
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