Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в России

Сегодня делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Россию, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис.

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