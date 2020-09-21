Президент Ильхам Алиев: Роль ООН в глобальном экономическом управлении должна быть усилена

В 75-ю годовщину создания ООН мы призываем к проведению реформ в Совете Безопасности ООН для укрепления и модернизации ООН, активизации Генеральной Ассамблеи и укрепления ее авторитета как демократического, ответственного, универсального и представительного органа этой организации в сфере международного права и безопасности, а также превращения в более демократический, продуктивный, эффективный, прозрачный, представительный орган, отвечающий современным геополитическим реалиям.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в выступлении в видеоформате на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Глава государства подчеркнул, что ООН - единственный глобальный институт, обеспечивающий универсальное членство и, таким образом, способна охватить глобальное экономическое управление с целью достижения устойчивого развития. По этой причине роль ООН в глобальном экономическом управлении должна быть усилена. Для того, чтобы играть соответствующую роль в глобальном экономическом управлении, очень важна политическая воля всех членов с точки зрения приверженности процессам в рамках организации, мультилатерализму и его фундаментальным ценностям.