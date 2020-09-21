Президент Ильхам Алиев: Прославление нацизма – государственная политика Армении

Прославление нацизма - государственная политика Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в выступлении в видеоформате на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Глава государства подчеркнул, что пресловутый нацистский генерал Гарегин Нжде превращен в национального героя. В официальной идеологии Армении господствует политика "азербайджанофобии". Молодому поколению прививается ненависть к азербайджанскому народу. Армения недавно приняла агрессивную военную доктрину и стратегию национальной безопасности наступательного характера. В стратегии национальной безопасности отражены расистские, шовинистические и "азербайджанофобские" взгляды.