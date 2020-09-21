Спикер парламента Азербайджана начала визит в Россию

Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой начала официальный визит в Россию.

Первым мероприятием в его программе стало возложение цветов к бюсту общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в посольстве АР в Москве, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

В состав делегации вошли депутаты и официальные лица аппарата парламента. Запланированы встречи Сахибы Гафаровой с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Глава парламента Азербайджана выступит на пленарном заседании Совета Федерации. В рамках визита будет подписано соглашение о сотрудничестве с Госдумой.

Также состоится обмен мнениями о будущих регулярных визитах на уровне парламентов, обмене опытом и информацией в законодательном процессе, участии делегаций во влиятельных международных организациях, путях урегулирования региональных конфликтов и укрепления связей в экономической, политической, культурной, гуманитарной сферах.

Визит продлится до 23 сентября.

Как отметила в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, визит Сахибы Гафаровой в Москву - это добрый знак для российско-азербайджанских отношений.

"Мы очень ждали этого визита. Я хотела бы сказать, что с парламентом Азербайджана парламент России связывают очень давнее, тесное сотрудничество, уважение и множество интересных проектов. Когда мне довелось быть наблюдателем на выборах президента Азербайджана, я прочувствовала атмосферу уважения к русскому языку в школах и учреждениях культуры. С большим удовольствием мы с нашими коллегами из парламента Азербайджана общаемся и на площадке Межпарламентского союза, и на площадке Парламентской ассамблеи СНГ", - рассказала она.

"Мы всегда чувствуем поддержку азербайджанских парламентариев, когда нужно продвинуть наши проекты, выступления и идеи, и оказываем им такую же поддержку. Я уверена, что визит руководителя парламента Сахибы Гафаровой - это достойно и почетно для нас. Ее избрание спикером Милли Меджлиса еще раз доказывает, что в мировой практике женщины занимают все более прочные позиции и участвуют в жизни и в повестке мирового масштаба", - подчеркнула Лилия Гумерова.

"Мы рады, что в мире есть запрос на мягкую силу, учитывая, что женщина - всегда дипломат, она остро чувствует повестку и всегда рассматривает любые вопросы с точки зрения сохранения мира, семьи и благополучия детей. В истории есть масса примеров, когда женщине гораздо быстрее удавалось достигать компромисса. То, что парламенты стран сегодня все чаще возглавляют женщины - тенденция. Так произошло и в ОАЭ, и в Узбекистане, а теперь и в Азербайджане, и мы это приветствуем", - добавила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.