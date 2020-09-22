Владимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

22 сентября Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главы государств говорили о работе, проводимой в Украине и Азербайджане в области борьбы с пандемией.

В ходе беседы Владимир Зеленский сообщил, что в новой стратегии национальной безопасности Украины Азербайджан указан как стратегический партнер.

В свою очередь Президент Ильхам Алиев отметил, что Украина для Азербайджана также является стратегическим партнером.

Главы государств выразили взаимную поддержку наших стран в вопросах суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана.

В ходе телефонного разговора была отмечена необходимость предпринять конкретные шаги для расширения сотрудничества в области энергетики, транспорта, инвестиций, авиастроения, сельского хозяйства, туризма, в гуманитарной и спортивной сферах.

Президент Ильхам Алиев проинформировал Президента Украины о военных провокациях Армении против Азербайджана.