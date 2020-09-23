https://news.day.az/politics/1273253.html Началась встреча Сахибы Гафаровой с Сергеем Лавровым
Началась встреча Сахибы Гафаровой с Сергеем Лавровым
Началась встреча спикера парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис (парламент).
Отметим, что с 21 сентября парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой находится с официальным визитом в России.
Визит завершается сегодня.
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