Клоун вместо дипломата

Не далее, как на прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в родном парламенте, громко отказался от переговоров по мирному урегулированию карабахского конфликта.

Нет, конечно, он не заявил об этом прямо и четко - кишка тонка, но своими косноязычными витиеватыми фразами высказал именно это.

"У нас есть принципы в процессе переговоров, мы констатировали эти принципы, но мы сказали также, что не считаем эти принципы предварительным условием. Потому что, если все вопросы будут решены, нет необходимости вести переговоры. Переговоры направлены на решение этих проблем, а должны начинаться после их решения. Т.е. если эти вопросы будут решены, то для чего нужны переговоры?" - заявил Пашинян.

Наверное, Никол хотел, чтобы никто его не понял, и он добился своего. Глава МИД Зограб Мнацаканян не сумел правильно расшифровать указания своего босса и, выступая в понедельник на торжествах по случаю дня независимости Армении, заявил, что власти готовы, дескать, в любой момент, очень быстро подготовиться к встрече и возобновить переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и остаются приверженными мирному урегулированию.

Заверения Мнацаканяна не являются отражением реальной действительности. Это всего лишь пугливая реакция главы МИД на жесткие заявления Президента Ильхама Алиева, обвинившего Ереван в срыве переговорного процесса. Глава МИД просто попытался прикрыть своего премьера, деструктивность карабахской политики которого становится слишком явной.

Официальная позиция армянской стороны в вопросе переговоров была выражена в "зашифрованной" реплике Никола Пашиняна и сводится к следующему: переговоры Армении не нужны, ее устраивает сложившийся статус-кво и менять его добровольно она не намерена. После уже сказанного шефом, Мнацаканяну не стоило наряжать армянские власти голубем мира. Это смешно.

Пашинян сорвал переговорный процесс уже тогда, когда, пытаясь удержать свой сползающий рейтинг, заявил в Ханкенди о принадлежности Карабаха Армении. После этого заявления и Баку, и посредникам, и прочим заинтересованным сторонам стало ясно, что Армения отказывается от переговоров. За такой глупый шаг премьера осудили даже в его собственной стране, потому что открытые территориальные претензии к Азербайджану, вуалировавшиеся прежде псевдоисторической и правозащитной болтовней, полностью обнулили "мученическую" ауру вокруг Армении.

Так что Мнацаканяну не удастся вернуть Еревану маску миротворца. Тот активно готовится к войне, но, как всегда, грязными методами и темными путями. Достаточно сказать, что в Армению уже который месяц стекается незаконное оружие, доставляемое тайно, с нарушением международных норм. Это не то российское вооружение, которое закуплено легально на основе межгосударственных договоров и о составе которого Азербайджану известно все, вплоть до последнего патрона. Это, что называется, левые поставки, начавшиеся сразу после июльской провокации ВС Армении на госгранице. Делается это тайно, через третьи и четвертые страны, в процесс вовлечены некоторые соседи Азербайджана и даже арабские государства. Армения нуждается в очень многих вещах, но лишь наемники и нелегальное вооружение могут доставляться в эту страны в условиях такой большой секретности. Вот только в наше время утаить что-то очень сложно.

Хоть Мнацаканян и утверждает, что "Армения и Карабах сильны, могут себя защитить, свои интересы и границы", эти утверждения далеки от истины. Сама по себе Армения, ее вооруженные силы вкупе с подразделениями, дислоцированными в Карабахе, не представляют сколько-нибудь серьезной силы, способной противостоять азербайджанской армии. Не имеет она и союзников, готовых к открытой поддержке оккупанта в случае войны. Поэтому, как и всегда, армянская сторона прибегает к грязным способам решения своих нездоровых задач.

Многие удивятся - для чего слабой и беспомощной Армении война? Конечно же, не для победоносной операции, бомбардировок Гянджи и взятия Баку. Война нужна Еревану, как не парадоксально, для того, чтобы обезопасить себя и свои "завоевания". В Армении считают, что воевать ей не придется, что за нее, как и в первую карабахскую войну, все сделают - не важно, открыто, или нелегально - ее союзники. В первую очередь, Россия, связанная с ней союзническими договорами и ОДКБ. Именно с этим расчетом армянская сторона переключила эпицентр провокаций на государственную границу, так как это меняет контекст армяно-азербайджанских боестолкновений.

Проще говоря, Пашиняну и его недалекой команде нужно спровоцировать масштабную реакцию Азербайджана с последующим вмешательством России или кого-то там еще, введением миротворцев, блокированием возможности проведения военных операций азербайджанской армией когда-либо вообще. И так далее. Армянские политтехнологи - большие фантазеры.

Кстати, как сообщают армянские СМИ, власти Армении в настоящее время прилагают гигантские усилия для того, чтобы любой ценой организовать в начале октября встречу Мнацаканяна с госсекретарем США Майком Помпео. Главе МИД поручено сделать для этого все возможное. Задействованы дипломаты, диаспора, лоббисты. Последним, нанятым армянским посольством специально для этой цели, ссужаются огромные средства из госбюджета Армении.

За два года пребывания у власти Пашиняна американская сторона неоднократно отказывала во встречах армянским официалам, унижая и игнорируя их. Впрочем, не интересовался Вашингтон и прежними режимами, как и самой Арменией вообще.

Интересно, почему Пашинян решил забыть об этих унижениях и не жалеет бюджета? Вероятно, понадобилась поддержка и американской стороны в рамках реализации планов против Азербайджана.

Но Еревану стоит перестать понапрасну тратить деньги. Потому что Азербайджан, действуя легально и профессионально, уже создал определенную атмосферу вокруг карабахского вопроса, в корне отличающуюся от той, которая имела место в прежние года. И никто не придет на помощь Еревану. В этот раз его бандам придется остаться с азербайджанской армией один на один. Как раз этого больше всего и боится Пашинян.

Зульфугар Ибрагимов