https://news.day.az/politics/1273377.html Сахиба Гафарова на переговорах с Вячеславом Володиным - ФОТО
Сахиба Гафарова на переговорах с Вячеславом Володиным - ФОТО
Началась встреча находящейся с официальным визитом в России парламентской делегации во главе со спикером Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой с председателем Государственной думы Федерального собрания России Вячеславом Володиным.
Об этом в среду сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и печатью Милли Меджлиса, передает Day.Az.
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