Азербайджано-грузинские связи

На сегодняшний день Грузия является одной из стран, с которыми Азербайджан связывают крепкие политические, экономические и культурные связи. Военное противостояние с Арменией актуализирует для Азербайджана геополитическую значимость Грузии в регионе.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Мазахир Эфендиев.

По его словам, дружеские связи между Грузией и Азербайджаном существовали исторически, и до сих пор никому не удавалось поссорить народы наших стран и ухудшить наши отношения.

"Исторический опыт двусторонних отношений свидетельствует о схожести и взаимозависимости судеб наших стран. Историческая практика учит нас не противодействовать друг другу, а сотрудничать, совместно беречь нашу независимость и интегрироваться в мировое цивилизованное пространство.

Мы смогли продемонстрировать всему миру яркий пример нашего партнерства через успешное налаживание экономического сотрудничества и реализацию взаимовыгодных энергетических и транспортных проектов. Запрет Грузии на транзит вооружения в Армению через свою территорию во время эскалации на Товузском участке азербайджано-армянской границы является наглядным проявлением дружеской поддержки Азербайджана в столь судьбоносный для нашей страны момент", - подчеркнул наш собеседник.

Депутат отметил, что Азербайджан всегда был сторонником развития, благополучия и стабильности Грузии. Доведение дружеских и добрососедских отношений между нашими государствами до уровня стратегического партнерства и союзничества содействует обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

Мазахир Эфендиев обратил внимание на тот факт, что в настоящее время некоторые силы пытаются испортить грузино-азербайджанские отношения. В этом особенно заинтересованы проживающие в Грузии и занимающие в этой стране различные должности армяне. При поддержке армянского правительства они занимаются в Грузии подстрекательской деятельностью. Однако граждане Грузии и Азербайджана не должны поддаваться на эти провокационные действия и призывы. В отношениях между нашими странами настало время не эмоциональных заявлений или импульсивных акций, а демонстрации сдержанности и осмысленности своих высказываний, считает азербайджанский депутат.

Эфендиев выразил уверенность, что и впредь действия тех, кто стремится посеять семена раздора между дружескими народами Грузии и Азербайджана, не увенчаются успехом, и все их экстремистские намерения потерпят полный крах.

"Азербайджан всегда содействовал развитию соседнего государства и обеспечению в нем мира и благоденствия. Наше государство с чувством глубокого уважения относится к территориальной целостности братской страны и внимательно следит за происходящими в Грузии политическими процессами. Вот почему намеченные на 31 октября сего года парламентские выборы в Грузии находятся в центре внимания и азербайджанской общественности.

В настоящее время проводится успешная подготовка к проведению выборов. Избирательное законодательство Грузии позволяет провести полностью демократические выборы. В соответствии с последними конституционными изменениями в Грузии, парламент страны будет избираться по новой, смешанной системе. Иными словами, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарным округам. Согласно данным ЦИК Грузии, уже завершен процесс регистрации участвующих в выборах партий и 66 из 78-и партий, подавших заявление на участие в выборах, были успешно зарегистрированы.

Поскольку Грузия является парламентской республикой, победитель выборов будет управлять страной в течение следующих четырех лет. Если побеждавшая в последние 8 лет на парламентских выборах партия "Грузинская мечта" и на этот раз одержит уверенную победу, она станет первой партией в истории Грузии, победившей на выборах в третий раз подряд", - сказал Мазахир Эфендиев.

Абдул Керимханов