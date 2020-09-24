В оккупированный Карабах переброшен батальон армянских боевиков из Сирии

Батальон сирийских армян, боевиков террористической организации YPG/PYD, на днях был переброшен в оккупированный Карабах.



Как передает Day.Az, об этом пишет турецкое издание Haber7.com.

Сообщается, что батальон численностью до 250 человек был создан два года назад и прошел подготовку на севере Сирии.

Издание отмечает, что до сих пор в лагерях YPG дислоцированы еще два батальона боевиков, собранных из сирийских армян.

Публикация турецких СМИ предоставила еще одно очевидное доказательство того, что под прикрытием дежурных заявлений о готовности Армении к переговорам, режим военного преступника Пашиняна на самом деле продолжает вести подготовку к новой масштабной агрессии против Азербайджана.