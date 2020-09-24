Пашинян не способен вести независимую политику по причине собственной зависимости

Действующая власть Армении держится за счет внешних сил. Режим Пашиняна пытается играть на образе "униженного и многострадального" армянского народа, надеясь продержаться на плаву за счет вымоленных пожертвований и грантов.

Об этом, как передает Day.Az сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) член Политсовета правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Айдын Гусейнов.

По его словам, сегодня последнее слово в Армении за внешними силами: "Пашинян находится у власти ради материальных интересов Сороса, поэтому фактически не может проводить независимую политику, и действует по указке своих зарубежных хозяев. Как отметил Президент Ильхам Алиев, независимость Армении формальна, поэтому армянское общество понимает, что сегодняшнее руководство Армении и проводимая им политика ведут страну в пропасть. За последний месяц мы неоднократно видели, как на улицах Еревана народ выходил на массовые шествия, заявляя, что не хочет войны. Армянские матери не хотят отправлять своих сыновей на смерть, не согласны, чтобы их дети погибали ради территорий другого государства. Армянское общество стало сознавать реалии, что бездарная политика Пашиняна ведет народ в никуда".

Гусейнов также подчеркнул, что Азербайджан - исламское государство, и всегда вносит вклад в исламскую солидарность: "Азербайджан старается помочь мусульманским странам, отстаивает их интересы в международных организациях, очень привержен исламской солидарности. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, эти действия Армении, которая не уважает исламские ценности, разрушает мечети, проводит политику вандализма - оскорбление для мусульманских государств. Поэтом ни одна мусульманская страна не должна оставаться безучастной к изуверству армянского терроризма".

Депутат добавил, что испугавших широкомасштабных военных учений, проведенных в августе совместно Азербайджаном и Турцией, руководство Армении выступает с абсурдными заявлениями, впадая в панику все больше каждого проявления незыблемого братства Турции и Азербайджана: "Из Нахчывана с азербайджано-армянской границы до Еревана примерно 70-80 километров. Азербайджанская способна провести на этой там антитеррористическую операцию, и получить критическое преимущество. Поэтому как огня боятся этого, переживают психологический стресс".

По словам депутата, две братские страны - Азербайджан и Турция - предпринимают совместные шаги по урегулированию военно-политической ситуации в регионе: "Азербайджано-турецкое единство, братство вечно, является примером для всех стран, поэтому два братских государства всегда демонстрировали и демонстрируют солидарность и взаимоподдержку".