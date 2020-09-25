Президент Ильхам Алиев: Молодому поколению в Армении прививается ненависть к азербайджанскому народу

Единственной страной, выступившей против выдвинутой Азербайджаном инициативы проведения Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с COVID-19, была Армения. При том, что ситуация с коронавирусом в Армении ужасающая.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении в видеоформате на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства отметил, что Армения выступила против этой инициативы только потому, что она была выдвинута Азербайджаном. Выступать против такой инициативы - продукт иррационального мышления. Это - очередное проявление господствующей в Армении и поощряемой правительством азербайджанофобии. Молодому поколению в Армении прививается ненависть к азербайджанскому народу.