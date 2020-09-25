Публикация выступления Президента Ильхама Алиева на сайте ООН

В своем выступлении на видеодебатах в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН Президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся многих концептуальных вопросов.

Как отметил в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, Азербайджан - одна из стран, вносящих серьезный вклад в деятельность ООН. Так, по инициативе главы государства была созвана специальная сессия Генассамблеи ООН по вопросу борьбы с пандемий коронавируса. В сложившейся ныне ситуации совместные действия, обмен опытом с целью снижения воздействия пандемии чрезвычайно важны. Не случайно инициатива Баку получила практически единогласную поддержку стран-членов ООН, против созыва чрезвычайной сессии выступила только Армения.

"Инициативы Президента Азербайджана широки и касаются не только нашей страны, а охватывают проблемы, беспокоящие сегодня весь мир. Поэтому размещение на сайте ООН выступления азербайджанского лидера - вполне закономерное событие. Это свидетельство растущего авторитета Азербайджана и высокого авторитета, которым пользуется на международной арене Президент Ильхам Алиев", - подчеркнул наш собеседник.

Депутат отметил, что Азербайджан сегодня занимает высокие позиции в различных международных рейтингах. Так, по Индексу Целей устойчивого развития, вошедших в Отчет устойчивого развития на 2020 год, Азербайджан занимает 54-е место среди 166 стран. Наша страна является связующим звеном транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг и Север-Запад. По Индексу глобальной конкурентоспособности, опубликованному Давосским экономическим форумом, Азербайджан занимает среди 141 страны 11-е место по эффективности железнодорожных услуг, 12-е место по эффективности услуг воздушного транспорта, 25-е место по эффективности услуг морских портов и 27-е место по качеству дорожной инфраструктуры.

"Влияют на улучшение позиций страны на мировой арене также реформы, проводимые в Азербайджане по инициативе Президента Ильхама Алиева. После выступления главы азербайджанского государства в ООН мы могли лишний раз в этом убедиться", - сказал Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева