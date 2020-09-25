Президент Ильхам Алиев: По данным наших разведисточников, ведется очень серьезная военная подготовка

По данным наших разведисточников, ведется очень серьезная военная подготовка.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

"Безусловно, решение провести "инаугурацию" так называемого лидера преступного режима хунты в древнем историческом городе Шуша является очередной преднамеренной провокацией. Вам также известно, что вопрос о незаконном заселении армян на оккупированных территориях Азербайджана уже поднят Азербайджаном во многих международных организациях. Это является вопиющим противоречием международному праву. Это - нарушение Женевской конвенции, и это - преступление. Они переселяют армян из Ливана в Шушу, на другие оккупированные территории. Они демонстрируют, показывают это по телевидению, в интернете. Фактически они всецело игнорируют нормы международного права и совершают преступление. Причина их такого поведения заключается в том, что их некому остановить. Сопредседатели Минской группы их не останавливают. Заявления Минской группы являются заявлениями без прямого адресата. Потому что Азербайджан не предпринимал никаких провокационных шагов. Мы не нападали на них на государственной границе, не отправляли диверсионную группу, не заявляли о создании добровольческой армии, не совершали никаких других провокаций. Все провокации совершаются с армянской стороны, и они совершают это намеренно, демонстративно. Отсутствие международного давления на них, я неоднократно говорил об этом на встречах с сопредседателями Минской группы, приводит к очень опасным действиям, которые могут иметь непредвиденные последствия", - сказал он.

"У нас есть другая информация. По данным наших разведисточников, ведется очень серьезная военная подготовка, их вооруженные силы сосредотачиваются на линии соприкосновения, на государственной границе. Мы следим за ситуацией и будем обороняться, как мы уже делали это в Товузе и во многих других случаях. Если они нападут на нас, то пожалеют об этом. Я просто хочу, чтобы вы знали об этом и передали этот месседж Европейской комиссии, хочу увидеть, что Европейская комиссия предпримет для сдерживания новых провокаций агрессора", - отметил глава государства.