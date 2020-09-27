Фотографии пострадавших от атаки ВС Армении мирных азербайджанцев

В результате провокации, совершенной сегодня утром вооруженными силами Армении, среди гражданского населения Азербайджана есть погибшие и раненые.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вооруженные силы Армении, совершив широкомасштабную провокацию, интенсивно обстреляли из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра позиции азербайджанской армии и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне.

В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.

Десяткам домов в указанных населенных пунктах нанесен серьезный ущерб. Отмечается, что мирные жители погибли и получили ранения, находясь в собственных домах.