Минобороны Азербайджана распространило заявление в связи с ситуацией на фронте

"27 сентября примерно в 06.00 вооруженные силы Армении, совершив широкомасштабную провокацию, обстреляли позиции азербайджанской армии в прифронтовой зоне и наши населенные пункты из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра".

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил сегодня пресс-секретарь пресс-службы министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Он отметил, что в результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые: "Объектам гражданской инфраструктуры нанесен серьезный ущерб. Огневые позиции вооруженных сил Армении подавлены. Для обеспечения безопасности мирного населения принято решение о начале контрнаступательной операции. Объекты вооруженных сил Армении, расположенные на передней линии и в глубине обороны, уничтожены.

В различных направлениях уничтожено 12 зенитно-ракетных комплексов "ОСА" подразделений противовоздушной обороны Армении. Один боевой вертолет азербайджанской армии был поврежден и совершил посадку на территории наших позиций. Молниеносная контрнаступательная операция наших войск продолжается".

Пресс-секретарь пресс-службы Министерства обороны призвал пользователей социальных сетей не использовать неофициальную, неуточненную, необъективную информацию.