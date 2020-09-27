Азербайджан уничтожил 5 армянских военнослужащих

Азербайджан уничтожил пять армянских военнослужащих.

Как передает Day.Az, уничтожены Гованнес Геворкян, Эдгар Арутюнян, Артур Саркисян, Сергей Нанян, Славик Воросян.

Сообщается, что это рядовые солдаты и один сержант.