https://news.day.az/politics/1274487.html Азербайджан уничтожил 5 армянских военнослужащих - СПИСОК - ФОТО
Азербайджан уничтожил 5 армянских военнослужащих - СПИСОК - ФОТО
Азербайджан уничтожил пять армянских военнослужащих.
Как передает Day.Az, уничтожены Гованнес Геворкян, Эдгар Арутюнян, Артур Саркисян, Сергей Нанян, Славик Воросян.
Сообщается, что это рядовые солдаты и один сержант.
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