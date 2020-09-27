Турецкие журналисты попали под армянский артобстрел в Карабахе

Сотрудники агентства "Анадолу" (АА) смогли уйти из-под обстрела армянской армии в Тертерском районе Азербайджана, населенные пункты которого подвергаются обстрелам с утра воскресенья, передает Day.Az.

Съемочная группа агентства АА продолжает работу в зоне активных боевых действий.

В небе над селением Капанлы, где находились сотрудники турецкого агентства, вначале появились два БПЛА армянской армии, после чего район был подвергнут минометно-артиллерийскому обстрелу.

Один из взрывов прогремел в ста метрах от журналистов.

Журналисты агентства АА и телеканала TRT покинули опасную зону.

27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, село Гапанлы Тертерского района, села Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, села Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

Обстрел гражданских лиц, живущих в густонаселенных прифронтовых зонах, и объектов вооруженными силами Армении был осуществлен преднамеренно и целенаправленно.

Есть сообщения о жертвах среди гражданского населения и военнослужащих. Гражданским объектам и домам был нанесен серьезный ущерб.

Вооруженные силы Армении продолжают интенсивно обстреливать наши позиции и населенные пункты в прифронтовой зоне.