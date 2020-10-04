Президент Ильхам Алиев знает, что за ним стоит правда

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на канале "Россия-1" было четким и ясным. Он держался абсолютно уверенно, зная, что за ним стоит правда.

Об этом сказала в беседе с Day.Az заместитель директора Института политических исследований России Дарья Гревцова.

По ее словам, в выступлении азербайджанского лидера в программе "60 минут" россияне не могли не обратить внимание на его грамотный и безупречный русский язык. В знании русского языка, как и в английском глава Азербайджана намного опережает премьера Армении Никола Пашиняна.

"Президент Ильхам Алиев спокойно отвечал на вопросы ведущих и не юлил, как это делал Пашинян. Позиция Азербайджана была разложена по полочкам, и телезрителям наверняка стало более понятно, чего хочет Азербайджан и как Армения с помощью фейковых новостей в СМИ стремится повлиять на общественное мнение в России. Например, такими фейковыми новостями, как якобы перенос войны на территорию Армении и удары турецкой авиации по армянской военной технике.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг все эти заявления армянской стороны и указал, что азербайджанская армия сама способна вести активные боевые действия. А поддержка Турции помогает лишь с моральной точки зрения", - сказала Гревцова.

Наша собеседница также коснулась продолжающихся в настоящее время боевых действий в зоне карабахского конфликта. Многие российские эксперты, по ее словам, прогнозировали, что если затянувшиеся мирные переговоры в течение еще какого-то времени не приведут к результатам, очень высока вероятность провокаций и возобновления широкомасштабных военных действий. Так и вышло.

Азербайджан в военно-техническом плане намного превосходит Армению, поэтому может ответить должным образом на армянскую провокацию, подчеркнула Гревцова. Азербайджану важно показать, что соотношение сил в регионе изменилось, и если Армения не хочет договариваться мирным путем, в Баку готовы силой заставить Ереван выполнять резолюции ООН.

"Поведение армянских властей всегда вызывало много вопросов. В последний момент они могли отказаться подписать уже согласованный документ. То же касается и казанской формулы, разработанной при участии России. Согласно этой формуле, Армения должна вернуть на первом этапе добровольно семь районов, окружающих Нагорный Карабах, в обмен на открытие коммуникаций и демилитаризацию линии соприкосновения. Глава МИД РФ Сергей Лавров не раз обсуждал эту формулу со сторонами конфликта, но подписать ее так и не удалось - в Армении менялась власть, никто там не хотел брать на себя эту ответственность, опасаясь потери политического рейтинга", - сказала наша собеседница.

И сейчас Азербайджан готов взять силой эти районы, если Армения не возьмется за ум и не пойдет на заключение справедливого мира, заключила российский эксперт.

Лейла Таривердиева