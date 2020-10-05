Информационные провокации Армении говорят о деморализованности армянской армии

Видя стремительно развивающиеся успехи Азербайджана на линии фронта, противник пытается запугать нас информационными провокациями.

Об этом Day.Az сказал заместитель председателя парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмет Бабаоглу.

Как подчеркнул парламентарий, Азербайджан переживает свои славные, радостные дни и дата 27 сентября будет золотыми буквами вписана в историю нашей страны.

"Каждый гражданин Азербайджан сегодня благодарен Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и нашей армии за новость, которую азербайджанский народ ждал годами - начало освободительной операции в Нагорном Карабахе", - отметил он.

По мнению нашего собеседника, продвижение ВС Азербайджана в первый день контрнаступления будет продолжено и данный успех является предвестником будущих побед.

"Освобождение каждой пяди азербайджанской земли является историческим событием. Враг беспомощен благодаря грамотной военно-политической работе Азербайджана и не может получить помощь от своих покровителей. Азербайджан смог донести до мира голос истины, поэтому оказавшись в беспомощном положении, подразделения армянской армии прибегают к информационным провокациям.

Депутат также добавил, что противник по-прежнему пытается вызвать панику в Азербайджане, подвергая обстрелу мирных жителей и гражданские объекты.

"Несмотря на все попытки армян вызвать хаос в приграничных территориях, граждане Азербайджана проявляют общественную солидарность с руководством страны. Более 50 политических партий и 500 неправительственных организаций, в том числе правозащитных организаций и общественных деятелей поддерживают правительство Азербайджана. Благодаря столь крепкой сплоченности нашего общества Азербайджан без всякого сомнения одержит яркую победу над противником", - заключил Хикмет Бабаоглу.

Абдул Керимханов