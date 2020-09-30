Азербайджан побеждает и в информационной войне

В своем выступлении в эфире программы "60 секунд" на телеканале "Россия-1" Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал четкий, убедительный ответ на все прозвучавшие вопросы. Глава азербайджанского государства зафиксировал ряд важных тезисов, характеризующих ситуацию на линии фронта, а также красиво и корректно направил ряд смысловых месседжей в адрес широкой международной аудитории.

Прежде всего, Президент Ильхам Алиев довел до сведения российской аудитории, заметно дезориентированной армянскими политическими кругами, что Азербайджан ведет контрнаступление на своей территории с целью вытеснения ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана, имея на то международно-правовую основу и моральное право. Турция не является участником конфликта, турецкий самолет не атаковал армянский, что может найти подтверждение посредством высоких технологических возможностей. ВС Азербайджана располагают достаточным потенциалом и ресурсами для ведения боевых действий, и никакие военные наемники в азербайджанскую армию не привлекаются, тем более что в этом нет необходимости. В Нагорно-карабахском конфликте есть только две стороны - Азербайджан и Армения. Ереван пытается расширить географию конфликта и вовлечь третьи страны. Премьер-министр Армении является продуктом соросовской революции, что во многом объясняет политику действующего правительства Армении. Армения выдвинула лозунг "новая война - новые территории" и отказалась от переговорного процесса, правительство Пашиняна осуществило ряд провокационных действий, направленных на разжигание большой региональной войны. Что собственно сегодня и происходит.

Азербайджан не имеет военно-политических целей на территории Армении, не наносит удары по населенным пунктам и мирному населению. Азербайджан не намерен останавливаться, пока ВС Армении не покинут оккупированные территории Азербайджана, поскольку этот конфликт, тлеющий на протяжении 30 лет, является источником постоянной угрозы, как безопасности Азербайджана, так и региона в целом.

Как всегда высокий уровень и отточенный стиль выступления Президента Азербайджана еще в ходе программы прокомментировал российский военный эксперт Игорь Коротченко: "Безусловно, четкое, абсолютно логичное, выверенное и последовательное выступление Ильхама Алиева. Это - школа МГИМО. МГИМО готовит действительно великие кадры".

Однако Сорос, в отличие от прежней школы МГИМО, подбирает кадры, исходя из прямо противоположных характеристик, что доказывает пример мелкого провокатора Пашиняна. Каждый раз, отслеживая выступления премьер-министра Армении - от Мюнхена до ВВС, создается впечатление, что ниже пасть невозможно. Однако Пашинян каждый раз обновляет собственный антирекорд. В ходе передачи "60 секунд" армянский премьер предстал широкой аудитории в странном сомнамбулическом состоянии, но при этом озвучил ряд провокационных тезисов, следуя все той же логике разжигания крупномасштабной войны с попыткой вовлечения третьих стран и расширение географии конфликта.

Армения, не получившая на этот раз военно-политическую поддержку со стороны Москвы, терпит поражение на фронте, а потому Пашинян пытается спровоцировать Россию и другие страны - члены ОДКБ, разыгрывая карту Турции и изображая угрозу там, где ее нет. Армянские провокаторы повторяются, пытаясь вновь задействовать фейк с "турецким самолетом" для провоцирования напряженности в российско-турецких отношениях. Пашинян в своей речи задействовал все приемы нечистоплотной информационной войны, ссылаясь на фейки, создаваемые армянскими спецслужбами, в том числе ввернул смехотворное сообщение об "исламских наемниках из Сирии, запрещающих продавать спиртное на оккупированных территориях". Тем самым премьер Армении пытается разжечь в многонациональной, поликонфессиональной России антиисламские настроения. В то же время Пашинян, придавая дипломатическим усилиям Турции характер "военной угрозы", целенаправленно вводит в заблуждение партнеров Армении по ОДКБ с целью вовлечения этих стран в военные действия, что в итоге может привести к разрастанию войны до масштабов Третьей мировой. Это опасный маневр со стороны Еревана, который может обрушить международную ситуацию.

В Азербайджане надеются, что Россия и другие страны ОДКБ будут соответственно реагировать на неадекватные и опасные по своему целеполаганию действия и призывы Армении.

По факту, Армения - страна агрессор, страна - оккупант. Политическое руководство Армении ведет свой народ к гибели, отказываясь от вывода своих оккупационных войск с оккупированных территорий Азербайджана. И хотя Пашинян и армянские СМИ рисуют миру картинки "о патриотических настроениях" в Армении, известно, что растет число армянских матерей, выступающих против войны и требующих вывода ВС Армении с территории Азербайджана. Но армянская пропаганда заглушает их голоса. Большой вред интересам армянского народа наносит армянская политическая диаспора, эта агентура зарубежных стран, которая подпитывает свои амбиции кровью и своего, и других народов. Мировая армянская диаспора лелеет надежды на создание "великой Армении" на землях других государств, а армянский народ является для них экспериментальным материалом. Азербайджанский и армянский народы мирно жили и по соседству, и в Нагорном Карабахе на территории Азербайджана, пока армянская диаспора не раскрутила карабахскую карту.

Сегодня, как и всегда, боевые действия ведутся на международно признанной территории Азербайджана. Но в настоящее время наступает коренной перелом в истории этого конфликта, который может уйти в прошлое вместе с армянской оккупацией и последним армянским солдатом, покидающим территорию Азербайджана.

Справедливая позиция Азербайджана находит все более широкую поддержку на уровне международного сообщества, позицию Азербайджана, главы государства цитируют ведущие мировые СМИ, в том числе российские. Азербайджан более не находится в состоянии информационной блокады, как в начале 90-х.

Хотя еще имеет место незнание и непонимание нюансов этого конфликта на уровне зарубежной аудитории.

Например, даже невзирая на то, что армяно-азербайджанских конфликт длится на протяжении 30-ти лет, и все последние дни стал одной из самых обсуждаемых тем в информационном пространстве, некоторые иностранные журналисты используют определение "несколько сел", имея в виду оккупированные территории Азербайджана. Речь идет не о "нескольких селах", а 20 процентах, семи оккупированных РАЙОНАХ Азербайджана. Наверное, есть существенная разница между селами и районами. В то же время некоторые зарубежные телеведущие могут по незнанию или заблуждению говорить об "армянском населении", "проживающем" в семи оккупированных районах Азербайджана. Неужели промывка мозгов армянскими медиаменеджерами оказывает столь отупляющий эффект? В семи районах Азербайджана, находящихся под армянской оккупацией, армяне никогда не проживали, и сейчас их там нет. Разве что могут быть рассеяны недавно перекинутые сюда армянские рекруты из стран Ближнего Востока, и ереванские бизнесмены, извлекающие из оккупированных территорий Азербайджана природные ресурсы и ископаемые. Пашинян ведь тоже не просто так уперся, не желая возвращать оккупированные территории Азербайджану, на которых он уже успел открыть семейный бизнес, например, табачную фабрику и золотые прииски. Еще имеют место факты, когда некоторые известные зарубежные журналисты выдают патриотические настроения в Азербайджане, представляя их, как события в Армении, тогда как флаги вносят ясность в эти вопросы.

Но, невзирая на подобные издержки информационной войны, Азербайджан получает все более широкую поддержку своей позиции и в информационном поле, что показывает и вчерашнее сильное выступление Президента Ильхама Алиева.

Азербайджанская армия и дипломатия во главе с Президентом Ильхамом Алиевым прорывает и военный фронт, и информационный. Как сказал Президент Ильхам Алиев: "Мы способны сами за себя постоять, и наказать агрессора так, чтобы ему было неповадно больше даже смотреть в нашу сторону".

Гюльнара Мамедзаде