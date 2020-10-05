ВС Азербайджана успешно выполняют свою доблестную миссию по освобождению Карабаха

Уже более 200 лет Армения проводит враждебную политику в отношении азербайджанцев. Переселившись в Азербайджан после Туркманчайского договора (мирный договор между Российской империей и Персией, завершивший русско-персидскую войну 1826-1828 годов - ред.), армяне начали проводить свою гнусную политику. В начале 20 века армяне получили возможность основать государство на исторических территориях Азербайджана. Чтобы стереть доказательства своей пришлости, враг начал уничтожать национальные памятники культуры и разрушать азербайджанские мечети.

Об этом Day.Az сказал доктор экономических наук, профессор, депутат Милли Меджлиса Эльдар Гулиев.

По мнению нашего собеседника, последние провокации армян являются наглядным доказательством непрекращающейся агрессивной политики Армении.

"Существуют 4 резолюции Совета Безопасности ООН, которые подразумевают вывод армянских вооруженных формирований с оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих районов. Однако из-за бездействия Совета Европы и Минской группы ОБСЕ наши земли по-прежнему находятся под оккупацией. Поэтому сегодня Азербайджан ведет справедливую борьбу за освобождение своих территорий", - заявил депутат.

Депутат считает, что мировое сообщество должно более решительно выступать с осуждением Армении из-за возобновления военных действий и ее агрессии в отношении мирных азербайджанцев на приграничных территориях.

"В своем выступлении в ООН Президент Ильхам Алиев обратил внимание мировых лидеров на возобновление Арменией войны и ее последовательные провокации. Тот факт, что армяне обстреливают мирных жителей, указывает на совершенно иную цель врага. Это делается для того, чтобы вызвать страх и панику среди жителей", - считает он.

Как подчеркнул парламентарий, сегодня каждый гражданин Азербайджана, независимо от национальности и веропринадлежности, выражает поддержку Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

"Все азербайджанцы поддерживают контрнаступление ВС Азербайджана, предпринимаемое для освобождения Карабаха. Армяне должны знать, что Карабах является исторической территорией Азербайджана. Азербайджанская армия выполняет свою доблестную миссию по освобождению наших земель под руководством Верховного главнокомандующего", - заключил Эльдар Гулиев.

Абдул Керимханов