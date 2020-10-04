Национальные интересы Азербайджана превыше всего!

Вряд ли кто-то удивился новости о том, что Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил накануне Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Это было ожидаемо. Макрон не продержался и суток после своих возмутительных проармянских, антитурецких и исламофобских заявлений, натолкнувшись на решительную реакцию официального Баку.

Не будем пересказывать все то, что вылетело из уст пытающегося понравиться армянским избирателям Макрона. Если коротко, то французский лидер заявил о "боевиках" на стороне Азербайджан и "вмешательстве" Турции, правда, признавшись, что доказательств ни того, ни другого у него нет. А еще он заявил "мы не примем отвоевания Карабаха", требуя прекратить справедливую войну, ведущуюся сейчас нашей страной. Президент Франции вообще развернул бурную деятельность, откровенно направленную на интересы Еревана, грозил и требовал.

И все эти нагромождения разрушились, столкнувшись с принципиальной позицией Президента Ильхама Алиева. Эммануэль Макрон понял, что его страна вылетит из Минской группы, что Азербайджан настроен очень решительно и не потерпит защитника армянских интересов в структуре, которая должна соблюдать нейтралитет и объективность. И позвонил.

Конечно же, все подробности телефонного разговора общественности не сообщаются, но можно не сомневаться, что звонок стал результатом той реакции, которую продемонстрировал Баку.

Президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора спокойно и уверенно дал понять французскому коллеге, что примет тот или кто-либо другой освобождение захваченных Арменией территорий или нет, процесс идет и будет доведен до конца. Азербайджан не намерен ждать торжества справедливости еще тридцать лет. А переговоры и мирное урегулирование сорвал Ереван и вся ответственность за происходящее сегодня в регионе ложится на армянскую сторону.

Азербайджанский лидер уже неоднократно предупреждал Ереван после товузских событий, что армяне пожалеют, если не откажутся от своих грязных деяний. Для армянской стороны не стали уроком события 2016-го и 2018 годов, ничему не научило поражение на госгранице в 2020-м, поэтому потребовался новый урок, который станет для оккупантов последним. После этого уроки уже не потребуются.

В телефонной беседе Президент Азербайджана представил сильно обеспокоенному главе Франции неопровержимые факты нарушения Арменией в ходе нынешних боев положений женевских конвенций. Макрону пришлось выслушать правду о деяниях его подзащитных, о целенаправленном уничтожении армянами мирных населенных пунктов и гражданского населения все зоны конфликта.

А еще адвокат Еревана узнал о том, что азербайджанская армия успешно продвигается и уже освободила часть оккупированных территорий. Эти результаты собирался "не принять" Эммануэль Макрон, говоря от лица всего мира?

На недавнем заседании Совета безопасности Президент Ильхам Алиев выразил свою непоколебимую позицию: "Вопрос Нагорного Карабаха - наш национальный вопрос. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта - наша историческая обязанность. Я неоднократно говорил и сегодня хочу сказать, что мы должны решить этот вопрос так, чтобы азербайджанский народ был доволен этим. Мы должны решить это так, чтобы была восстановлена историческая справедливость. Мы должны сделать это так, чтобы была восстановлена территориальная целостность Азербайджана".

Восстановление исторической справедливости в настоящее время успешно продолжается. Азербайджанские воины демонстрируют образцы мужества и героизма, враг бежит, на наших глазах пишется история. Руководитель государства, в свою очередь успешно подавляет атаки на страну на дипломатическом фронте, что тоже требует немалого мужества и умения. Это противостояние не из легких, но решительность и принципиальность Президента Ильхама Алиева создают непреодолимый барьер для всех, кто пытается помешать Азербайджану в его правом деле.

Лейла Таривердиева