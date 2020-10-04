Баку совершенно справедливо требует доказательств армянской лжи о наемниках

Тему наемников в Армении считают своим главным козырем против Азербайджана. Не поражения армянской армии, не бегущие с поля боя "доблестные зинворы", ни сотни единиц своей разбомбленной бронетехники, ни в панике покидающее Карабах население, ни гигантский ущерб, понесенный Арменией за одну только неделю войны - ничто из этих реалий, а надуманная тема "наемников у Азербайджана" теребится сегодня на армянском медиа-пространстве больше всего. Это единственное, что находит отклик в каких-то инстанциях и странах, хотя все более пассивно. Чем больше побед у азербайджанской армии, тем меньше интереса к армянским фейкам. Но Ереван все еще надеется ударить Баку этой ложью.

Чтобы не привлекать внимание к своим античеловеческим поступкам, к обстрелам и убийствам мирных жителей азербайджанских сел и городов, армянская сторона подбросила в международный дискурс этот вопрос, и даже президент Франции уже трясется от негодования. Эта тема обсуждается в Москве, Париже, Брюсселе, серьезные дяденьки в международных организациях качают головами, делая озабоченные лица. Хотя, подчеркнем, нет никаких доказательств, подтверждающих армянскую ложь. Зато есть собственное признание Еревана о том, что в Карабахе воюют наемники-армяне из других стран, в том числе армянские террористы с Ближнего Востока. Президент Армении по глупости разболтал военную тайну, и теперь остается только оправдываться, объясняя, что если наемники армяне, то тут все окей.

А почему, собственно, окей? Террорист и боевик перестает быть таковым, если он армянин по национальности?

Как заявил в недавнем интервью телеканалу "Аль-Джазира" Президент Ильхам Алиев, армяне сами привлекают людей с Ближнего Востока, и у нас есть доказательства, что не только армянского происхождения. "Кстати, не имеет значения, кем являются те, кто прибывает с Ближнего Востока - армянского или неармянского происхождения. Если кто-то приезжает из-за рубежа для того, чтобы воевать как наемник, то этим должны заниматься на международном уровне", - сказал глава государства. Он также отверг все обвинения в адрес Азербайджана, потребовав от обвинителей представить доказательства.

Появление информации о том, что турецкие военные якобы завозят в зону карабахского конфликта наемников из числа боевиков террористических группировок, было ожидаемо.

Такого мнения придерживает азербайджанский эксперт, доктор юридических наук, профессор Намик Алиев.

В беседе с Day.Az он отметил, еще до начала боевых действий, вспыхнувших в ответ на масштабную провокацию армянской стороны 27 сентября, армянские СМИ писали о подготовке Республики Армения к "большой войне", о том, что Минобороны Армении вынесло на общественное обсуждение проект создания ополчения, о привлечении в регион боевиков Рабочей партии Курдистана, об операции по переселению ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана.

Буквально накануне начала войны в оккупированный Карабах был переброшен батальон сирийских армян, боевиков террористической организации YPG/PYD численностью 250 человек, который был создан два года назад и прошел подготовку на севере Сирии. К переброске готовы еще два батальона боевиков, собранных из сирийских армян. В добавок, сами армянские СМИ опубликовали информацию о привлечении к военной подготовке населения оккупированных территорий ливанских террористов, переселенных туда под видом семей, пострадавших от взрыва в порту Бейрута, отметил наш собеседник.

"Всем известно, и немало об этом написано, что в Сирии, Ливане действуют структуры таких армянских террористических организаций, как "Секретная армия освобождения Армении" - ASALA, Гнчак, боевое крыло "Дашнакцутюна", небезызвестного легиона ARABO.

Очевидной была и цель создания так называемого ополчения. - попытка легитимизировать привлечение к участию в боевых действиях наемников из вышеперечисленных структур. Поняв ошибку Никола Пашиняна, занявшегося рекламой процесса переброски в оккупированный Карабах армянских террористов из Сирии и Ливана, а также боевиков (спецназ) РПК из арабских стран, армянскому агитпропу, естественно, осознавшему невозможность скрыть совершаемое преступление международного характера, необходимо было как-то "уравновесить" ситуацию. И потому была придумана байка о том, что турецкая армия, дескать, вербует наемников из числа боевиков террористических группировок для отправки в Азербайджан.

Насколько это абсурдно, показывает анализ демографической ситуации в Республике Армения и Азербайджане, состояние экономики в этих странах и другие показатели. Кроме того, понятие "армянского терроризма" давно уже известное явление в системе международной безопасности. Совершенные армянскими террористическими организациями преступления известны во всем мире и содержатся в многочисленных источниках. Известна также связь армянских террористов с другими террористическими организациями в мире", - отметил Намик Алиев.

Эксперт также напомнил, что со стороны Республики Армения наемники участвовали и в активной фазе Карабахской войны 1992-1994 годов. Туда стекались как террористы - этнические армяне, так и наемники других национальностей. В Карабах прибыли всемирно известные террористы из США Монте Мелконян, нашедший у села Марзили свою бесславную смерть, ливанский террорист Жирайр Сефилян, сегодня возглавляющий террористическую группировку "Сасна Цер". Воевали отряды наемников под командованием "Бормана", "Басмача" (клички) и др., командующим Агдеринской группировки армян был Фердинанд Феликс.

"Нанимались военнослужащие и техника российских войск, дислоцированных на территории Республики Армения и в Карабахе. Достаточно вспомнить участие 366-го российского полка в геноциде в Ходжалы. В так называемой "Армии освобождения Карабаха", созданной в 1988-1990 гг., из первоначальной численности 18 тыс. "штыков" 8 тысяч были гражданами Республики Армения и государств расселения армянской диаспоры. В дальнейшем численность "некарабахцев" возрастала в геометрической прогрессии.

Всего этого никто не может сказать об Азербайджане. Глава государства совершенно справедливо требует доказательств от тех, кто пытается голословно обвинять нашу страну", - заключил Намик Алиев.

Лейла Таривердиева