Президент Ильхам Алиев поздравил личный состав 1-го армейского корпуса с освобождением Мадагиза от оккупации

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджанской Республики, Президент Ильхам Алиев сегодня поздравил командира 1-го Армейского корпуса Хикмета Гасанова по случаю освобождения от оккупации Мадагиза. Он поручил ему передать поздравления Верховного главнокомандующего всему личному составу корпуса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Хикмет Гасанов выразил благодарность Верховному главнокомандующему, заверил Президента, что 1-й Армейский корпус с честью выполнит все задачи, поставленные перед ним Верховным главнокомандующим.