https://news.day.az/politics/1276464.html Радиопереговоры, представленные Арменией, фальшивка - Минобороны Азербайджана
Радиопереговоры, представленные Арменией, фальшивка - Минобороны Азербайджана
Представленные армянами радиопереговоры - фальшивый продукт спецслужб этой страны.
Как сообщает Trend, об этом сказал начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
"Аудиозаписи якобы разговоров азербайджанских и турецких военнослужащих по радио во время боевых действий, распространенные в армянских СМИ, являются фальшивым продуктом спецслужб этой страны. Аудиозапись не имеет отношения к боевым действиям", - отметил Даргяхлы.
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