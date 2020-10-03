Радиопереговоры, представленные Арменией, фальшивка

Представленные армянами радиопереговоры - фальшивый продукт спецслужб этой страны.

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

"Аудиозаписи якобы разговоров азербайджанских и турецких военнослужащих по радио во время боевых действий, распространенные в армянских СМИ, являются фальшивым продуктом спецслужб этой страны. Аудиозапись не имеет отношения к боевым действиям", - отметил Даргяхлы.