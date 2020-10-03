https://news.day.az/politics/1276465.html Президент Ильхам Алиев: Восстанавливаю историческое название Мадагиза. Отныне оно называется Суговушан
Президент Ильхам Алиев: Восстанавливаю историческое название Мадагиза. Отныне оно называется Суговушан
С 3 октября 2020 года восстанавливаю историческое название Мадагиза. Отныне оно будет называться Суговушан. Карабах - это Азербайджан!
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев написал на своей странице в Твиттере.
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