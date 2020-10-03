Эльнур Аллахвердиев: Мы этого не забудем, месье Макрон

С 2007 года и по сей день, в рамках культурного обмена Азербайджан реализовал и провёл десятки проектов и мероприятий во Франции. Начиная с восстановления памятников, попавших в список, представляющий собой историю мировых культурных жемчужин, находящихся на территории Франции и заканчивая культурными вечерами, презентациями, а также выставками культуры и искусства разного содержания. Некоторые из них были посвящены богатому культурному наследию Азербайджана. Другая же часть имеют мировое значение и это является показателем того какую важность наше государство придаёт образцам культуры и искусства всего мира и непосредственно Франции.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльнур Аллахвердиев, передает Day.Az.

По его словам, все эти работы, конечно же, требуют финансирования. Например, при поддержке Фонда Гейдара Алиева, были проведены работы по восстановлению древних памятников всемирного значения в парке Версальского Дворца во Франции (2007 год), пяти окон Страсбургской Кафедральной Церкви, относящейся к XIV веку (2009 год), более 20 церквей в различных регионах Франции (2011-2012 года), 7 церквей, относящихся к X-XII векам в департамента Орни во Франции были восстановлены, а также была оказана поддержка в ремонте одного из залов музыкальной школы в городе Лигли.

Несомненно, у такого государства как Франция есть возможность самой выполнить все эти работы, и она не нуждается в материальной помощи Азербайджана. Но этими шагами, Азербайджан как цивильное и миролюбивое государство продемонстрировало свою приверженность к сохранению мирового материального и нематериального наследия и поэтому, абсолютно справедливо, ожидает по отношению к себе такую же адекватную реакцию. Я убеждён, что президент Франции, Эммануэль Макрон не знает обо всём этом. Он даже не знает о подписании между азербайджанскими и французскими городами 13 документов о братстве и дружбе. Макрон также не имеет представления о богатой культуре, искусстве, музыке и истории Азербайджана. Он может не знать всё это. Но ему, как главе государства, считающейся центром мировой культуры, кто-то должен объяснить, что десятки и тысячи образцов нашего материально-культурного и исторического наследия были уничтожены и сфальсифицированы на оккупированных землях Азербайджана. Со стороны армян и армянского государства, которые сегодня находятся под его покровительством... Получается, что, открыто защищая Армению, Макронподдержал уничтожение исторических памятников и материальной культуры, не говоря уже о войне, жертвах, гуманитарном кризисе и этнической чистке.

Несомненно, французский лидер поспешил с предвзятыми заявлениями, прозвучавшими в адрес Азербайджана, и со временем он это осознает. Такая предвзятая и проармянская позиция Макрона, несомненно, бросит тень на все гуманитарные шаги и акции Франции, осуществляемые во всём мире. И кто после этого поверит и доверится такой доброй воле Парижа?

Мы знали, что сопредседатель Минской группы, Франция, является проармянским государством с головы до ног. Знали, что армянское лобби всегда оставляет свой след в несправедливых и однобоких решениях, принятых внешней политикой этой страны. Предшественник Макрона, Олланд тоже был из той категории, как и Саркози. Последний считал Армению "младшей сестрой" Франции. И до него, Жак Ширак, думал также. Но сказанное главой одной из трёх стран, одного из сопредседателей Минской группы, принявшего на себя международное обязательство по решению Нагорно-Карабахского конфликта, что "Мы не можем согласится с передачей Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана".... Опять же, не потому что, Франция в полной мере и всем сердцем находится на стороне своей сестры, Армении. Просто, официальный Париж как один из пяти членов Совета Безопасности ООН, проголосовал ЗА принятие четырёх резолюций, в основе которых лежат принципы прекращения агрессии со стороны Армении и освобождения Арменией оккупированныхземель Азербайджана. Франция признала территориальную целостность Азербайджана в рамках границ, поддерживаемых мировым сообществом. Эти территории включают в себя и Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов. Франция сделала десятки заявлений, признающих нашу территориальную целостность. На уровне президентов и МИД. Но Макрон бросил тень на всё это, то есть на международный имидж своей страны.

И так, сложилась следующая картина: все три страны-посредники, включая Францию, призывают стороны сесть за стол переговоров в поисках мира. Но в тоже самое время, один из них, то есть Франция, хоронит процесс урегулирования, открыто и грубо поддерживая одну из конфликтующих сторон. После этого, нам уже не нужно обвинять Армению в нарушении процесса мира, так как это делает один из стран-посредников, сама Франция.

Мы знаем, что армянский лидер, Пашинян оказался более родным для Макрона и таких как он, чем Саркисян и Кочарян. Так как Пашинян свой "парень". Спустя много лет, им удалось заставить вскарабкаться своего человека на политический истеблишмент Еревана, и они боятся отдавать из рук эту возможность. Так сильно бояться, что выступают с несправедливыми, безосновательными, идущими в разрез с международным правом заявлениями, являющимися слишком мелкими для такого калибра главы государства как Франция.

Наверняка, в Париже понимают невозможность сравнения Азербайджана с Арменией, и этоМакрону объяснят. Невозможно ставить нас с армянами на одни весы. В нашем прагматичном мире моральное обязательство еще может что-то решить, но всё в итоге восходит к финансам. Мы это не забудем, месье Макрон!