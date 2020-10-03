https://news.day.az/politics/1276473.html Жители Баку празднуют освобождение Суговушан - ВИДЕО
Жители Баку празднуют освобождение Суговушан - ВИДЕО
Жители Баку на балконах своих домов празднуют освобождение.
Как передает Day.Az, на кадрах, присланных в редакцию, жители столицы скандируют фразы "Карабах!", "Карабах - это Азербайджан!", аплодируют, запускают фейерверки и поют песни.
Отметим, что село, находясь долгие годы под оккупацией вооруженных сил Армении, называлось Мадагиз.
Вечером 3-го октября после освобождения 1-м Армейским корпусом из под оккупации, распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, селу было возвращено его историческое название - Суговушан.
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