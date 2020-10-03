Первые кадры территорий, освобожденных сегодня от армянской оккупации

Министерство обороны Азербайджана опубликовало первые кадры территорий, освобожденных сегодня от армянской оккупации.

Day.Az представляет вниманию читателей эти видео:

Напомним, что 3 октября азербайджанская армия освободила от армянской оккупации Суговушан, а также села Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.