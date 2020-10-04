Армянская пропаганда лжет

Распространенная Арменией информация о якобы обстреле со стороны армянских ВС военных объектов в азербайджанском городе Гянджа является провокационной и ложной, передает Day.Az в воскресенье со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана.

В результате армянского артобстрела пострадали мирные жители Гянджи, гражданская инфраструктура и древние исторические постройки в городе, говорится в сообщении.