https://news.day.az/politics/1276542.html Армянская пропаганда лжет - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ - ФОТО
Армянская пропаганда лжет - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ - ФОТО
Распространенная Арменией информация о якобы обстреле со стороны армянских ВС военных объектов в азербайджанском городе Гянджа является провокационной и ложной, передает Day.Az в воскресенье со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана.
В результате армянского артобстрела пострадали мирные жители Гянджи, гражданская инфраструктура и древние исторические постройки в городе, говорится в сообщении.
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