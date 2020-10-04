На стороне Армении воюют иностранные наемники

Есть достаточно фактов о наличии наемных боевиков в ВС Армении, привлеченных из зарубежных стран.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он сообщил, что полученные факты и доказательства представлены международным партнерам.

"В рядах вооруженных сил Армении есть террористы и наемники с Ближнего Востока. Их выводят на передовую. И не только сегодня, Армения всегда использовала террористов, наемников против нашей страны.

Есть факты о том, что в последнее время в боях против Азербайджана в качестве наемников принимают участие даже граждане европейских стран армянского происхождения. Мы через различные каналы связи сообщаем зарубежным странам, чтобы они следили за передвижением своих граждан, оградили их от таких незаконных действий. Данная информация, в частности, поступает в связи с Грецией и другими странами. Вновь доводим до их сведения, что если такого рода граждане прибывают на оккупированные территории Азербайджана, применяют оружие против гражданского населения, военнослужащих Азербайджана, то согласно международному гуманитарному праву они несут соответствующую ответственность. Такие лица являются легитимными военными целями и в их отношении армией Азербайджана будут приняты все необходимые меры", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.