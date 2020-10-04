Генпрокуратура Азербайджана сделала заявление по поводу армянского артобстрела Гянджи

Начиная с 10:00 четвертого октября 2020-го года, вооруженные силы оккупантской Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного права, положения Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним, решения и резолюции Совета Безопасности ООН, подвергли тяжелому артиллерийскому обстрелу не относящийся к региону ведения боевых действий второй по величине город Азербайджана Гянджу, намеренно целясь в мирное население Азербайджана.

Об этом сообщили Day.Az в воскресенье в Генпрокуратуре Азербайджана.

Находящимися на месте происшествия сотрудниками прокуратуры проводятся оперативно-следственные действия по уточнению количества пострадавших лиц и поврежденных объектов гражданской инфраструктуры.

В ближайшее время общественности будет предоставлена более подробная информация.