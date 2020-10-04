Игорь Коротченко: Пашинян провоцирует Азербайджан, чтобы побежать за помощью в ОДКБ

Главный редактор журнала Национальная оборона, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко в своем Twitter указал на коварную тактику Пашиняна в отношении Азербайджана.

Как передает Day.Az, главред подчеркивает, что Пашинян дает приказы ВС Армении наносить удары по азербайджанским городам, чтобы спровоцировать ответный удар Баку по целям в Армении.

При этом, пишет директор ЦАМТО, Пашинян намерен дальше обратиться как "жертва агрессии" за помощью России и ОДКБ.