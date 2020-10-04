В результате обстрела Гянджи со стороны армянской армии погиб 1 мирный житель, 4 получили ранения.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.

"В результате ракетного удара армянской армии по Гяндже - второму по величине городу Азербайджана, расположенному в 60 км от границы с Арменией, погиб 1 мирный житель, 4 получили ранения. Городу нанесен значительный ущерб", - отмечается в сообщении.