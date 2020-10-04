МИД прокомментировал обращение Пашиняна к народу

3 октября этого года премьер-министр Армении в своем обращении к армянскому народу по традиции озвучил полное лжи и клеветы заявление. Пытающийся оправдать свою агрессивную политику и превративший армянский народ в жертву этой политики, Н.Пашинян очень далек от того, чтобы предпринимать шаги по восстановлению мира в регионе.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии Управления пресс-службы МИД в связи с обращением премьер-министра Армении к народу.

Отмечается, что нынешнее руководство Армении, игнорируя требования международного сообщества, во главе с резолюциями СБ ООН положить конец оккупации и факт того, что в корне напряженности в регионе стоит незаконное размещение вооруженных сил Армении на территории Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, с одной стороны продолжает покрывать свою оккупационную политику, а с другой - втягивает свой народ в катастрофу, совершенно необоснованно придавая вопросу религиозные оттенки.

"То, что руководство Армении постоянно говорит об участии в операциях в регионе и Турции, имеет только одну цель - добиться вовлечения в конфликт третьих сторон. Еще раз напоминаем, что азербайджанская армия достаточно подготовлена для обеспечения территориальной целостности в рамках признанных на международном уровне границ, и с 27 июля для предотвращения очередных атак Армении, осуществляет контрнаступление, ссылаясь на статью 51 Устава ООН.

Что касается абсурдного заявления премьер-министра Армении о том, что "в отношении армян совершается геноцид", то в отличие от Армении, совершившей в период войны военные преступления против азербайджанского населения, преступления против человечности, Ходжалинский геноцид, мы подчеркиваем, что азербайджанская сторона осуществляет меры реагирования в соответствии с международным гуманитарным правом и мирное население не является целью.

Вооруженные силы Азербайджана ведут справедливую борьбу за обеспечение территориальной целостности на своих суверенных территориях и в рамках признанных на международном уровне границ. Каждый шаг, предпринимаемый руководством Армении с целью уклонения от своей прямой ответственности за ситуацию в регионе, терпит крах", - отмечается в информации.