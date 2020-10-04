https://news.day.az/politics/1276555.html Хикмет Гаджиев: Ракетная атака Армении никак не сможет напугать жителей Гянджи
Хикмет Гаджиев: Ракетная атака Армении никак не сможет напугать жителей Гянджи
Ракетная атака Армении никак не сможет напугать жителей Гянджи.
Как передает в воскресенье Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что поговорил с гянджинцами, жители Гянджи очень сильные.
"Тот факт, что Гянджа подверглась обстрелу ракетами кассетного типа с территории Армении, никак не может напугать гянджинцев", - пишет он.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре