https://news.day.az/politics/1276556.html Хикмет Гаджиев: Армяне представляют силы гражданской обороны Азербайджана как "турецкие силы" - ФОТО
Хикмет Гаджиев: Армяне представляют силы гражданской обороны Азербайджана как "турецкие силы" - ФОТО
Пропагандистской машине Армении Турция мерещится во всем и на каждом шагу, что уже смехотворно.
Как передает в воскресенье Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Гаджиев отметил, что армяне после ракетного удара по азербайджанскому городу Гянджа представляют силы гражданской обороны Азербайджана, которые участвовали в совместных учениях, как "турецкие силы".
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