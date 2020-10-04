МИД распространил заявление в связи с ракетным обстрелом Арменией гражданского населения и объектов Азербайджана

4 октября 2020 года Вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу гражданское население и объекты города Тертер и города Горадиз Физулинского района. Второй по величине город Азербайджана Гянджа также подвергся ракетному обстрелу с территории Армении.

Как сообщили Day.Az в Управлении пресс-службы МИД, в результате целенаправленных обстрелов со стороны Армении до сих пор погибли 22 гражданских лица, в том числе 2 школьника, 74 человека получили ранения.

"Целенаправленное нацеливание со стороны Армении на гражданское население и объекты является грубым нарушением международного права, в том числе международного гуманитарного права. Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны Азербайджана, в том числе сделанные посреством соответствующих международных организаций предупреждения, продолжение атак на гражданских лиц со стороны вооруженных сил Армении является наглядным проявлением целенаправленного убийства невинных людей и продолжения агрессивной политики Армении.

Подчеркиваем, что эта военная провокация Армении направлена на сознательное ухудшение нынешней ситуации и демонстрирует намерение Армении расширить зону и охват военных операций. Вооруженные силы Азербайджана предпримут адекватные контрмеры для защиты гражданских лиц.

Призываем Армению соблюдать нормы и принципы международного права, в том числе обязательства по международному гуманитарному праву, и выполнять резолюции Совета Безопасности ООН, выдвигающие требования по немедленному, полному и безоговорочному выводу войск Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Еще раз повторяем, что вся ответственность за ухудшение ситуации в регионе лежит на руководстве Армении", - отмечается в информации.