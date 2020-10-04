Хикмет Гаджиев: На атаки ВС Армении дается адекватный ответ
Военно-политическое руководство Армении продолжает совершать преступления против Азербайджана. Сегодня Армения снова обстреляла азербайджанские гражданские цели из тяжелой артиллерии, ракетами, в том числе ракетами "Смерч".
Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сказал помощник Президента Хикмет Гаджиев.
Гаджиев отметил, что среди гражданских лиц есть погибшие и раненые.
Он подчеркнул, что Армения целенаправленно атакует гражданских лиц и объекты Азербайджана, и за последние дни по гражданским объектам было выпущено более 10 тысяч ракет.
"Это показывает то, что Армения - террористическое государство с фашистской сущностью. Эти атаки не остаются без ответа и на них дается адекватный ответ", - сказал он.
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