Ответ Азербайджана на обстрел Гянджи станет потрясением для Армении

Сегодняшние обстрелы с территории Армении второго города Азербайджана - Гянджи говорят о том, что Ереван не намерен соблюдать никаких международных договоренностей. Ереван просто в шоке и занялся конкретно террористической деятельностью, потому что он, на мой взгляд, сейчас полностью проигрывает на фронте по всем позициям Азербайджану.

Об этом сказал в комментарии Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

Наш собеседник подчеркнул, что Азербайджан возвращает свои законные территории, и Ереван от безвыходности занялся уничтожением мирного населения.

"Это мы видели и во время первой карабахской войны, когда армянские боевики со всего мира занимались геноцидом азербайджанского населения для того, чтобы "очистить" Карабах от азербайджанцев.

Считаю, что необходимо привлечь внимание мирового сообщества к данным фактам и дать должный отпор по всем возможным фронтам - и дипломатическим, и военным. Обстрел мирных городов недопустим. Ереван фактически объявил войну Азербайджану. Если раньше было понимание, что Азербайджан ведет контртерористическую операцию для освобождения своих территорий и ликвидации незаконного сепаратистского режима, то теперь все маски сорваны. Совершенно очевидно, что Ереван считает эти земли своими и собирается биться за них до конца, не выбирая средств", - сказал российский эксперт.

По мнению Евгения Михайлова, Азербайджан не опустится в ответ до обстрелов мирного населения. Он предпримет все меры, чтобы ликвидировать те точки, откуда ведется обстрел, без ударов по гражданским. А адекватного армянскому преступного ответа с азербайджанской стороны не будет, так как Баку всегда соблюдал международное право и принципы гуманизма.

"На мой взгляд, Баку даст ответ, который потрясет Ереван, а мировым сообществом будет воспринят как должное", - отметил российский эксперт.

Лейла Таривердиева