Фуад Ахундов: Участие иностранных боевиков на стороне вооруженных сил Армении во всех странах является уголовно наказуемым деянием

Участие армянских боевиков на стороне вооруженных формирований является террористической деятельностью. Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend заведующий сектором по работе с зарубежными СМИ и НПО Администрации Президента Азербайджана Фуад Ахундов, передает Day.Az.

Он отметил, что во всех цивилизованных странах мира подобные действия являются уголовным преступлением.

Ахундов подчеркнул, что даже сами карабахские армяне, живущие за рубежом, признаются, что народ в Карабахе ничего не может возразить против происходящих событий, так как они живут под дулом оружия.

"Сейчас, Азербайджан ведет контрнаступление, освобождая территории, для наших беженцев", - отметил Ахундов, добавив, что Армения захватила за пределами Нагорного-Карабаха в трижы большие территории, изгнав оттуда 700 000 азербайджанцев ради комфортного проживания 50-тысячному армянскому населению, создав таким образом по Гитлеру зону жизненного пространства.

"На этих землях Армении осуществляла тактика выжженной земли, а мы теперь хотим эту землю опять превратить в цветущий сад и вернуть наших беженцев в родные места", - добавил он.

Ахундов отметил, что Азербайджан делает то, что на его месте сделала любая другая страна. Никакая страна не потерпит, чтобы сапог иноземного захватчика топтал ее земли. Мы освобождаем их для возвращения домой сотен тысяч беженцев.

Отметим, что первого октября 2020 года, президент Армении Армен Саркисян в эфире телеканала "Аль Джазира" признал, что армяне из разных стран воюют в Нагорном Карабахе.

"Они являются этническими армянами и нет ничего плохого в том, что они несмотря на то, являются гражданами разных стран воюют в Нагорном Карабахе. Мы признаем участие армян из разных стран в боевых действиях", - сказал он.

Напомним, что 27 сентября около 06:00, вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

На Физули-Джебраильском направлении освобождены села Ашагы Абдуррахманлы, Гараханбейли, Гарвенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, в направлении Агдеринского района и Муровдага разгромлены вражеские посты, важные высоты взяты под контроль.

Согласно информации министерства обороны, в результате военной операции Вооруженных сил Азербайджана в Геранбойском направлении фронта освобождена вершина Муровдаг горной системы Муров.

С начала контрнаступательной операции уничтожено и ранено около 2300 человек живой силы ВС Армении, уничтожено и выведено из строя около 200 танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, минометов, 30 средств ПВО, не менее 6 командно-контрольных и командно-наблюдательных пунктов, 5 складов боеприпасов, свыше 50 противотанковых средств, свыше 55 единиц автомобильной техники.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.